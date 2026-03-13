Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
13-Март, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 17:30
АКШ аскердик учагы кулаганда экипаждын төрт мүчөсү каза тапканын билдирди

KC-135 май куючу учагы. Иллюстрация.
АКШнын Борбордук командачылыгы (CENTCOM) 13-мартта билдиргендей, май куюучу KC-135 учагы Ирактын батышында кулап түшкөндө экипаждын төрт мүчөсү каза тапты.

“Борттогу алты кишинин төртөө набыт болгону тастыкталды, куткаруу иштери уланууда”, - деп жазды CENTCOM социалдык тармактагы постунда.

Маалыматка караганда, кырсыктын чоо-жайы иликтенүүдө, учак душмандын же өнөктөштөрдүн кокустан аткылоосунан кулабаганы аныкталды. Болжолу менен эки учак асманда кагылышып кеткен.

Командачылык экинчи учак аман-эсен Израилге конгонун билдирди.

KC-135 башка учактарга асманда май куюу миссиясын аткарат.

2-мартта америкалык аскерлер үч F-15 истребители Кувейтте кулаганын, аларды ал өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрү жаңылыштык менен атып түшүргөнүн билдиришкен.

Экипаждардын алты мүчөсү парашют менен түшүп үлгүргөн, кийин куткаруучулар аларды табышкан.


