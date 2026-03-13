Ташиев кызматтан кеткен бир айда эмне өзгөрдү?
Президент Садыр Жапаров УКМК башчысы Камчыбек Ташиевди мындан туура бир ай мурун кызматтан алган. Бул окуядан кийин Кыргызстанда саясий чөйрө кызып, өкмөт, парламент жана күч органдарында кадрдык өзгөрүүлөр болуп жатат. Ташиев жетектеген УКМКнын айрым кызматкерлери камалды. Бир катар ишкерлер атайын кызматтын басымына кабылганын айтып чыгышты. Мындай шартта президент УКМКны реформалоону убада кылды. Бул убакыт аралыгында чет өлкөгө чыгып кеткен Камчыбек Ташиев соңку окуялар боюнча үн ката элек. Соңку бир айда эмне өзгөрдү?
Шерине