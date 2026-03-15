ТИМ: Жакынкы Чыгыштагы өлкөлөрдөн дагы 142 кыргыз жараны алынып келди

Тышкы иштер министрлиги (ТИМ) Жакынкы Чыгыштагы өлкөлөрдөн дагы 142 кыргыз жараны алынып келгенин кабарлады. Ага ылайык, Сауд Арабия-Бишкек каттамындагы учак 15-мартта эртең менен Манас аба майданына конду.
"Буга чейин Кувейт, Бахрейн жана Катарда жүргөн бул кыргыз жарандары буга чейин автобустар менен Эр-Рияд шаарына жеткирилген. Министрлик кооптуу аймактардан жарандарды мекенине кайтаруу чаралары тууралуу маалымат берип турат. Ошондой эле жарандарды кырдаал толук турукташканга чейин аталган өлкөлөргө убактылуу баруудан карманууга дагы бир ирет чакырат",- деп жазылган билдирүүдө.
ТИМдин маалыматына ылайык, буга чейин Жакынкы Чыгышта кырдаал курчугандан бери ал жактан Кыргызстандын 300 жараны алынып келди.
Перс булуңунан кыргызстандык жарандарды эвакуациялоо 4-мартта башталган.
Расмий маалыматка ылайык, аталган аймакта жалпы 22 миңге жакын кыргызстандык бар.
АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы 28-февралда башталган. Иран ага жооп катары Израилди эле эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактарына абадан сокку урган. Түрдүү чабуулдар токтой элек.
ТИМ өзгөчө кырдаал жаралган учурда төмөнкү телефон номурларына байланышса болорун кабарлаган.
ТИМдин Консулдук департаменти (күнү-түнү): +996 999 312 002, e-mail: dks@mfa.gov.kg;
Ирандагы элчилик: +98 21 2283 0354, +98 935 250 5229;
Армениядагы ардактуу консул: +374 91 919191;
Кувейттеги элчилик: +965 50887691;
Катардагы элчилик: +974 50667001;
Сауд Арабиядагы элчилик: +966 583769945;
Бириккен Араб Эмирликтериндеги элчилик: +971 522255269;
Дубай шаарындагы башкы консул: +971 522918840;
Израилдеги элчилик: +90 545 689 6800;
Израилдеги ардактуу консул: +972 53 3214916;
Түркиядагы элчилик: +90 312 491 35 06, +90 545 689 68 00;
Түркмөнстандагы элчилик: +993 12 48 22 95, +993 12 48 22 96, +993 65 69 40 59;
Ооганстандагы элчилик: +93 77 9099326, +93 77 9099326, +93 77 654 4504 (WhatsApp);
Азербайжандагы элчилик: +994 993 312 312, +994 12 505 56 74, +994 55 750 53 01.
