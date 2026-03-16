Татарстандын Альметьевск районундагы жол кырсыгынан Кыргызстандын эки жараны каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, 15-мартта Набережные Челны - Альметьевск автожолунун 81-чакырымында КамАЗ жүк ташуучу унаасы менен Kia Carnival жеңил унаасы кагылышкан.
Кырсыктан Кыргызстандын 39 жана 40 жаштагы эки жараны окуя болгон жерде мүрт кеткен. Алардын бирөө айдоочу болгон. Маркумдардын сөөгү Алметьевск шаарындагы өлүкканага жеткирилген.
Учурда жол кырсыгынын чоо-жайы такталып, каза болгондордун туугандары аныкталууда.
Маселе Кыргызстандын Казандагы башкы консулдугунун көзөмөлүндө турганы айтылды.
ТИМдин 16-марттагы маалыматына караганда, мындан эки күн мурда Москва шаарынын четиндеги жол кырсыгынан Кыргызстандын алты жараны жараат алган. (КЕ)
Татарстандагы жол кырсыгынан эки кыргызстандык каза болду
Шерине