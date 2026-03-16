Орунбеков быйыл 20 миң үй-бүлө ипотека менен батир аларын айтты

Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков 2026-жылы Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания (МИК) курган үйлөрдөн 20 миң үй-бүлөгө батир берилерин билдирди.
Ал Фейсбуктагы баракчасында бул президент Садыр Жапаровдун турак жай маселесин чечүү саясатынын негизинде жүрүп жатканын белгиледи.
"Быйыл жыл соңуна чейин 20 миңден ашык батирдин курулушу аяктап, жарандарга берилери күтүлүүдө. Бул 20 миң үй-бүлө турак жай менен камсыз болот дегенди билдирет. Эгер бир үй-бүлөдө орточо 3–4 адам болсо, анда 60 миңден ашык жаран жаңы үйгө ээ болот. Бул көрсөткүчтү айрым райондордун калкынын саны менен салыштырууга болот", - деп жазды Орунбеков.
2026-жылы республика боюнча 20 021 батирди пайдаланууга берүү көздөлүп жатканын мамлекет башчы Садыр Жапаров да жыл жаңыргандан кийин "Кабар" агенттигине курган маегинде маалымдаган. Президенттин маалыматы боюнча былтыркы жылы Кыргызстанда 4662, 2024-жылы 1 197 үй-бүлө турак жай менен камсыз болгон.
МИКтин сайтындагы маалыматка караганда жалпы 13 миң үй-бүлө батир алган, кезекте тургандардын саны 73 миңден ашуун.
МИКтин учурдагы уставдык капиталы 2 млрд доллар. Компанияга быйыл Улуттук банктын 400 млн таза кирешеси да берилгенин президент парламентте сүйлөгөн сөзүндө айткан.
МИКтин директорунун орун басары Нурлан Кудайкуловдун маалыматына караганда, турак жайлардын курулушу бир чарчы метрине Бишкекте 59 миң 140, аймактарда 64 миң 800 сом деп эсептелген, ал эми сатылышы 900-1400 доллар.(ZKo)
