Айгүл Рыскулова ЕЭКтин миграция мекемесине директор болуп дайындалды

Айгүл Рыскулова Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган комиссиянын расмий сайтында кабарланды.
61 жаштагы Айгүл Рыскулова буга чейин Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин (КМШ) Экономикалык кеңешиндеги Кыргызстандын өкүлү болуп 2020-жылдан 2024-жылга чейин иштеген.
2006-2007-жылдары Кыргызстандын Миграция жана жумуш менен камсыздоо мамлекеттик комитетин жетектеген, 2011-2012-жылдары калкты социалдык жактан коргоо министри болгон .
Ал Бишкек шаарынын вице-мэри кызматын аркалап, иштен 2018-жылы кеткен. (КЕ)
Шерине