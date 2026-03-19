23-мартка чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу жолдорунда, ашууларда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык чектелиши зарыл.
20-мартта түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тонголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0…5, күндүз 12…17;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0…5, күндүз 10…15;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3…8, күндүз 13…18;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0…-5, күндүз 8…13;
Нарын облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 3…8.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2…4°, күндүз 14…16° жылуу болот.
Аба ырайы: айрым жерлерде жаан, кар жаайт
