Ташиев Кыргызстанга келди, милицияда сурак берүүдө

Эки иш боюнча сурак берүүдө
Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 19-мартта Кыргызстанга учуп келип, Ички иштер министрлигинин Башкы тергөө башкармалыгында сурак берип жатканы белгилүү болду. Маалыматты мекеменин басма сөз кызматы "Азаттыкка" ырастады.
Ташиев эки кылмыш иши боюнча күбө катары сурак берип жатканы, бири "Кыргызнефтегаз" ишканасындагы коррупцияга, экинчиси "75 кишинин кайрылуусу" деген маселеге байланышту экени кабарланды.
УКМКнын экс-төрагасы Кыргызстанга келгенин тарапкерлери да "Азаттыкка" тастыкташты.
10-февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди ээлеген кызматтарынан бошоткон. Ошол учурда Германияда дарыланып жатканы айтылган Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун аны кызматтан алуу чечими өтө күтүүсүз болгонун билдирген. 13-февралда Ташиев Бишкекке кайтып келип, 17-февралда чет жакка чыгып кеткен. Бирок кайсы өлкөгө жана эмне үчүн кеткени айтылган эмес. Андан бери такыр үн ката элек.
Ташиевдин кызматтан кетиши менен Кыргызстандын саясий турмушунда өтө көп окуялар орун алууда.
Тагыраагы, акыркы бир айда атайын кызматтын мурдагы төрагасына жакын депутаттар биринин артынан бири мандатын тапшырып, министрлер, мэрлер жумуштан кетти. Алардын арасында иниси Шаирбек Ташиев, жакын үзөңгүлөшү Жеңишбек Токторбаев да бар.
УКМКдагы Камчыбек Ташиевдин ишенген кадрлары жумуштан алынып, айрымдары камалды. Коопсуздук комитетинин жаңы жетекчилиги бул органдын катарында мыйзамсыз иш кылган кадрлар болгонун ачык айтып, иликтөө жүрүп жатканын билдирүүдө.
Ошол эле учурда Ташиев атайын кызматты жетектеп турганда бизнеске негизсиз басым күчөп, мүлктү тартып алганы боюнча даттанган ишкерлер да чыгууда.
Соңку күндөрү Камчыбек Ташиевдин үй-бүлө мүчөлөрү жана жакындарына байланыштуу маалыматтар утур чыгып, Ички иштер министрлиги кылмыш ишин да козгоду.
Ал эми Салык кызматы “Кыргызнефтегаздагы” коррупциялык схемалар деген иликтөө жарыялап, аны УКМКнын экс-төрагасына жана туугандарына байланыштырды. Салык мекемеси ортомчу компаниялар аркылуу жүргүзүлгөн операциялардан мамлекет 3 млрд сомдон ашык зыян тартканын билдирди. Камчыбек Ташиевдин уулу Тай-Мурас Ташиев 17-мартта Фейсбук баракчасындагы билдирүүсүндө Салык кызматы тараткан маалыматтарды четке какты.
"Кыргызнефтегаз" ишканасындагы коррупция, Ташиевдерди айыптоо
Дал ушул иш боюнча ИИМ "Кыргызнефтегаз" ишканасындагы коррупцияга шектүүлөр кармалганын 18-мартта кабарлаган. Министрликтин маалыматына караганда, күйүүчү-майлоочу материалдарды мыйзамсыз сатуу схемаларын уюштурууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында ага тиешеси бар адамдар аныкталды.
Кылмышка шектелип "Кыргызнефтегаз" ишканасынын башкармалыгынын мурдагы төрагасы, 1993-жылы туулган Н.Н., анын мурдагы орун басары, 1980-жылы туулган А.Р., ишканага байланышы бар компаниянын директору, 1988-жылы туулган А.Н. жана ошол ишкананын мурдагы директору, 1990-жылы туулган М.Б. кармалды. Шектүүлөр Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Милиция иштин бардык жагдайларын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган тергөө аракеттери улантылып жатканын билдирди.
ИИМдин маалыматындагы адамдардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нургазы Нишановун атына дал келет. Кармалгандардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек.
18-мартта Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков "Кыргызнефтегаз" ишканасы өндүргөн күйүүчү май буга чейин жергиликтүү компанияларга мажбурлоо жолу менен сатылып келгенин билдирди.
Орунбековдун Фейсбуктагы баракчасына жазганына караганда, "Кыргызнефтегаз" ишканасы 2021-жылдан бери туунду ишканасы “Кыргыз Петролеум Компани” менен чогуу Камчыбек Ташиевдин таасиринде болгон. Ишканага Ташиевдин жээни Байгазы Матисаков жетекчи болуп дайындалган.
Орунбеков Мамлекеттик салык кызматы ошол маалда коррупциялык схема түзүлүп, ири каржылык чыгымдар болгонун иликтеп таап, айтып чыкканын белгилеген.
Ташиевдердин жакындары уулу Тай-Мурастын кыска төгүндөөсүн эске албаганда бул дооматтарга жооп бере элек.
75 кишинин кайрылуусу
2020-жылдан бери расмий документ менен бекитилбесе да кыргыз бийлигинде тандем саналган президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы пикир келишпестик өткөн айдын башында "75 кишинин каты" деген кайрылуудан соң ачыкка чыккан.
Тагыраагы, 9-февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болгонун айтып чыгышкан.
Ички иштер министрлиги (ИИМ) бул кайрылууга байланыштуу Кылмыш-жаза кодексинин “Массалык башаламандыктар” беренеси менен кылмыш ишин козгоп, кайрылууда аты аталган коомдук ишмер Бекболот Талгарбековду, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси, мурдагы айыл чарба министри Эмилбек Узакбаевди жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаевди, мурдагы вице-премьер, экс-депутат Аалы Карашевди жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду кармаган.
Жапаров Ташиевди кызматтан бошоткондон кийинки маектеринде Жогорку Кеңеште депутаттар “президент жана атайын кызматтын кишиси” болуп бөлүнүү башталганын, кийин ал парламенттен сыртка чыкканын айтып, 75 адамдын кайрылуусун мисал кылган.
Дал ушул кайрылуудан соң Жапаров Ташиевди кызматтан алып, парламентте тымызын оюн уюштуруу аракети болгонун бийлик өкүлдөрү ачык айта баштады. Парламенттин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу баш болгон сегиз депутаттын мандаттан баш тартышы да дал ушул ишке байланышы бар экени саясий чөйрөдө айтылып келет.
Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кызматтан алгандан бери экөөнүн мамилеси, акыркы саясий чечимдер, атайын кызматты реформа кылуу боюнча бир нече жолу маек берди. Мамлекет башчы буга чейинки маектеринде Камчыбек Ташиевди “досум” деп экөө мындан ары да дос бойдон каларын айтса, 26-февралда “Кабар” улуттук маалымат агенттигине берген кыска комментарийинде:
“Эч нерсе болбойт. Бул маселени трагедия кылыштын кереги жок. Мурдагыдан дагы жакшы болот. Жашоо токтоп калбайт. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Мага баарынан жалпы элибиз жана куттуу мамлекетибиз кымбат. Кимде-ким элдин тынчтыгын бузса, аёосуз жазасын алат. Ага акылыбыз да, күчүбүз да жетет. Экономикабыздын өсүү темпи жогорулап кете берет. Ички жана тышкы саясат өз нугу менен улана берет”, - деп билдирген.
Андан бери ушул окуялар боюнча үн катпай турган Камчыбек Ташиевдин бул окуяларга байланыштуу комментарийи кандай болору коомчулукта кызыгуу жаратып келет.
Шерине