Иран Катардын энергетика объектилерине сокку урду

Иран 18-марттын кечинде жана 19-марттын таңында Катардагы мамлекеттик QatarEnergy компаниясына таандык объектилерге чабуул койду. Бул компания дүйнөдөгү суюлтулган жаратылыш газын экспорттоочу эң ири ишканалардын бири болуп саналат. Соккулар Рас-Лаффан өнөр жай шаарына багытталганын Катардын коргоо министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, Иран аскерлери шаарга баллистикалык ракеталарды учурган.
QatarEnergy компаниясы 18-марттагы ракеталык соккудан Pearl GTL заводуна «олуттуу зыян» келтирилгенин билдирди. 19-марттын таңында болсо суюлтулган газ өндүрүүчү бир нече завод чабуулга кабылган. Соккулардын натыйжасында бир канча жерде өрт тутанган. Алдын ала маалыматка караганда, жабыркагандар жок.
Ирандын бул чабуулун утурлай Израил Ирандагы Бушер провинциясында жайгашкан Түштүк Парс атайын экономикалык аймагына жана Асалуе шаарындагы мунай-газ объектилерине сокку урган.
Чабуулдан кийин Иран бийлиги Перс булуңундагы өлкөлөрдүн энергетикалык объектилери «мыйзамдуу бутага» алынарын эскерткен.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп «АКШ бул чабуул тууралуу эч нерсе билбегенин, соккуларга Катардын тиешеси жоктугун" билдирди. Ал ошондой эле "Эгерде Иран Катарга кайра чабуул койбосо, Израил мындан ары бул өтө маанилүү Түштүк Парс кенине сокку урбайт», — деп кошумчалады Truth Social платформасына жазган билдирүүсүндө.
Эгерде Иран Катарга кайрадан сокку урса, АКШ Израил менен бирге же ансыз «Түштүк Парс газ кенин толук жок кылышы мүмкүн» экенин эскерткен.
The Washington Post басылмасынын маалыматына ылайык, Пентагон Ак үйдөн Ирандагы согушту каржылоо үчүн 200 миллиард доллардан ашуун каражат сурап, Конгресске кайрылууга уруксат берүүнү өтүнгөн.
