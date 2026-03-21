Трампты таарынткан НАТО, баасы асмандаган мунай
Бул аптада Израил Ирандын Перс булуңунда жайгашкан ири газ кениндеги заводго сокку урганы кырдаалды огобетер курчутту. Дүйнө энергетикалык кризиске кептелеби? Кыргызстанда бир ай мурун өлкөдөн чыгып кеткен коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин кайтып келиши бул аптадагы эң урунттуу окуялардын бири болду. “Апта Азаттыкта” ушул эки окуя тууралуу айтып беребиз.
Чыгарылыштар
-
Март 21, 2026
Трампты таарынткан НАТО, баасы асмандаган мунай
-
Март 15, 2026
Араб өлкөлөрү Иранга каршы согушабы?
-
Март 07, 2026
Ирандагы согуш: Дүйнөдөгү өлкөлөр кандай позицияда?
-
Февраль 28, 2026
Орус-украин согушу качан бүтөт?
-
Февраль 21, 2026
Ташиевдин артынан кызматтан кеткендер
-
Февраль 13, 2026
Ташиевдин кызматтан кетишин дүйнөлүк медиа кандай чечмеледи?
