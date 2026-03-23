Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынын биринде окуган индиялык студент кыз жердештерин жалпы 3 млн сомго алдаган деп шек саналып жатат. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы кабарлады.
Маалыматка ылайык, шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан мыйзамсыз миграцияга каршы "Нелегал" деп аталган иш-чара учурунда 24 жаштагы студент кыз кармалып, камакка алынды. Ал өзүнүн мекендештеринен Индиянын улуттук валютасы - рупийди долларга алмаштырып берем деп, сомго айландырганда 35 миң сомдон 243 миң сомго чейинки акчаларын алып, кайра берген эмес. Милиция маалымдагандай, жалпы чыгым 3 млн сомдон ашуун.
Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси ("Алдамчылык") менен кылмыш иши козголгон, учурда иликтөө жүрүп жатат. (ZKo)
Индиялык студент 3 млн сомдук алдамчылыкка шектелүүдө
