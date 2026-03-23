"Эл аралык темадагы иликтөөлөрдү баштайбыз". Журналист абактан чыкты
Эки жылдан бери абакта жаткан журналист Махабат Тажибек кызы эч жакка кетпөө тил каты менен эркиндикке чыкты. Жогорку сот буга чейин алты жарым жылга соттолгон журналисттин ишин райондук сотко кайтарган. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон менен Тегеран соңку эки күндө Жакынкы Чыгыштагы аскердик аракеттерди жөнгө салуу боюнча жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн билдирди. Лондондо жашап жаткан ишкер, “Аю Холдинг” ишканасынын негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримов бизнесинин урашына УКМКны айыптады.
