Кувейтте дрон чабуулунан электр линиялары жарактан чыкты, Сауд Арабиясында дрондор кармалды

24-мартта Кувейт өзүнүн абадан коргонуу системасы ракеталык жана дрон чабуулдарынын мизин кайтарып жатканын, жарылуулардын добушу ушуга байланыштуу экенин билдирди. Аскерлер жарандарды бийликтин көрсөтмөлөрүн аткарууга чакырды.
Кувейттин Энергетика министрлиги жети электр линиясы дрондор кулаганда жарактан чыкканын маалымдады.
Ал эми Сауд Арабиясы 24-мартта өзүнүн абадан коргонуу күчтөрү жалпысынан 19 учкучсуз учакты жок кылганын, алар өлкөнүн чыгышындагы аймактарга багытталганын жарыялады.
Улуу Британия Ирандын Перс булуңундагы өлкөлөргө чабуулуна каршы туруу үчүн кыска аралыктагы абадан коргонуу системасын аймакка жайгаштырарын билдирди.
Британиянын премьер-министри Кир Стармер жабдуу Бахрейн, Кувейт жана Сауд Арабиясына берилерин тактады. Учкучсуз апараттарга каршы Rapid Sentry системасы Кувейтке да жеткирилет. Ал эми британиялык аскердик кеме Жер Ортолук деңизинин чыгыш тарабына жиберилген.
AFP агенттигинин маалыматына караганда, британ бийлиги өлкөнүн аймактагы аскердик катышуусу акыркы 15 жылдан бери эң жогорку деңгээлге чыкканын кабарлаган. Чөлкөмдөгү мамлекеттерди колдоого багытталган ыкчам учуулар да көбөйгөн.
28-февралда Израил менен АКШ Иранга каршы биргелешкен соккуларды баштагандан бери болжол менен 1300 адам мерт болгону кабарланган. Алардын арасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи да бар. Натыйжада аймакта кырдаал курчуган.
Иран жооп катары Израилге, Иорданияга, Иракка жана АКШнын Перс булуңундагы аскер объектилери жайгашкан өлкөлөргө дрон жана ракета менен сокку уруп келет.
Израил Ливанда Иран колдогон "Хезболла" террордук тобуна байланышы бар объектилерге сокку уруп жатат.
Иран ушул тушта дүйнөлүк мунайдын маанилүү бөлүгү өткөн Ормуз кысыгын дээрлик бөгөттөп турат. Мындан улам мунайдын дүйнөлүк баасы кымбаттады. Ушул тушта Перс булуңунда бир топ соода кемеси токтоп турат.
Шерине