Баткен: Миң-Өрүк - Самаркандек эстадакасын салуу башталды
Баткенде Миң-Өрүк-Самаркандек эстакадалык жолунун курулушу башталды. Бул жол Тажикстандын Чорку айылынын четинен 16 метр бийиктикте өтөт. Мурда чек ара маселесинен улам Чоркуну айланган жол аркылуу карым-катнаш кылып келишкен. Эми жол 15 чакырымга кыскарат. Кыргыз бийлиги бул аркылуу Лейлек аймагын облус борбору менен байланыштырган жол да кыйла кыскарарын билдирүүдө. Ошол эле маалда Тажикстан да Кыргызстандын Ак-Сай айылынын четинен Ворух анклавын Исфара менен байланыштырган жолдун курулушун баштады. Бул жолдордун курулушу чек ара тактоо учурунда макулдашылган.
Шерине