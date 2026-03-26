Нобелди алган авторлордун "Кууш өтмөк" эмгеги кыргызчага которулду

Нобел сыйлыгынын лауреаттары, экономисттер Дарон Ажемоглу менен Жеймс Робинсондун "Кууш өтмөк" китеби кыргыз тилинде жарык көрдү.
Китептин бет ачары бүгүн, 26-мартта "Ала-Тоо" эл аралык университетинде өтөт. Муну менен катар "Ала-Тоо" басма үйүнүн тушоосу кесилет.
Уюштуруучулар "Ала-Тоо" басма үйү кыргыз тилин өнүктүрүү, китеп окуу маданиятын калыптандыруу жана Кыргызстандын дүйнөлүк интеллектуалдык мейкиндикке интеграцияланышына багытталган иштерди жүргүзө турганын кабарлашты.
Иш-чара панелдик талкуу жана атайын маданий программа менен коштолуп, парламент депутаттары, мамлекеттик органдардын жетекчилери, дипломатиялык миссиялардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле илимий жана маданий коомчулуктун көрүнүктүү өкүлдөрү катышары күтүлүүдө.
"Кууш өтмөк" - "Ала-Тоо" жана Bugu басма үйлөрүнүн биргеликте чыгарылган алгачкы китеби.
Анда дүйнөдөгү мамлекеттерге демократия жана авторитаризм кандай таасир этери, жарандык коом менен бийлик тар жолдо катар басканда кандай ийгиликке жетип, бири озуп, бири артта калганда кандай кесепеттер болору кылдат талданган.
Китепти кыргызчага Айнуру Булекбаева которгон.
Bugu басма үйү буга чейин Дарон Ажемоглу менен Жеймс Робинсондун "Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт?" (Why nations fail) китебин кыргызчага которгон.
2024-жылы авторлордун бул эмгегине Нобелдин экономика боюнча сыйлыгы ыйгарылган.
Ажемоглу жана Робинсон - институционалдык экономиканын негизги изилдөөчүлөрү. 2021-жылы алардын китебин "акыркы 50 жылда экономиканы жана саясатты анализдеген олуттуу эмгек" деп баалаган. (ST)
