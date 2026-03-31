Ормуздагы кризис: Дубайдан машине ташуу үзгүлтүккө учурады
АКШ-Израил менен Ирандын согушу Борбор Азия чөлкөмүнө, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына да таасир этүүдө. Тегеран Ормуз кысыгын бөгөттөгөндөн улам дүйнөдө мунай кымбаттап, анын айынан Кыргызстанда да күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Ирандын порттору аркылуу транзиттик жүктү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясынан автоунаа ташуу да үзгүлтүккө учурады. Ирандын өзүнөн түз товар ташууда да тобокелдик жок эмес.
