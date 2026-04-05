Кытайдын Казакстан жана Орусия менен чектеш аймагында шарп ылаңы катталды

Кытайдын Айыл чарба министрлиги өлкөнүн түндүк-батыш аймагында шарп ылаңы катталганын билдирди.
Reuters агенттиги аталган мекеменин маалыматына таянуу менен Гансу жана Шинхаң-Уйгур автоном районунда ылаң чыкканын жазды. Бул аймактар Казакстан жана Орусия менен чектешет.
Кытай тараптын билдирүүсүндө, шарп бул аймактардагы 6229 баш ири мүйүздүү бодо мал үйүрүнүн 213үндө аныкталды. Ылаңдаган мал жок кылынып, карантин чаралары киргизилгени кабарланды.
Кытай тарап ылаң "чет жактан келгенин" божомолдоп жатат.
Шарп ылаңынын Кытайда да чыкканы тууралуу маалымат Орусиянын Сибиринде, Казакстан менен чектеш жана Кытайдын чек арасына жакын жайгашкан Алтай крайында элдин миңдеген бодо малы алынып, жок кылынып жаткан учурга туш келди. Орусияда 90 000дей бодо мал алынып, коомчулукта нааразылык туудурган.
Орусиянын айрым облустарында ылаңдады делген малдын тарпын өрттөп жатышканы тартылган видеолор быйыл кыш айларынын этегинде интернетте тарап, коңшу Казакстан бул өлкөдөн эт азыктарын алууга чектөө киргизген. Кооптонуу Кыргызстанда да жаралып, маселе парламентте көтөрүлгөн.
Шарп - ача туяктуу малды жабыркаткан вирустук ылаң. Анын негизги жети тиби жана бир канча варианты бар. Ылаңдаган мал жем-чөп жей албай, оозунан шилекейи куюлат. Ооздун былжыр челинде көп майда ыйлаакчалар пайда болот, ал бат эле жарылып, жарага айланат. Вирус ылаңдаган малдын тезеги, заарасы, шилекейи жана сүтү менен сыртка бөлүнүп чыгат. Кишиге ылаңдаган малдан, чийки сүтүнөн жана андан даярдалган сүт азыктарынан жугат.
Шерине