Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Апрель, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 16:01
Жаңылыктар

Кыргызстанда алимент төлөбөгөн 1204 киши издөөдө

Иллюстрациялык сүрөт.

Кыргызстанда 1204 кишиге алимент төлөбөгөнү үчүн издөө жарыяланган. Бул тууралуу Сот аткаруучулар кызматынын директору Жыргалбек Курманбеков Жогорку Кеңештин 8-апрелдеги жыйынында депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди.

Анын айтымында, жалпысынан алиментке байланыштуу 60 миң 720 иш өндүрүштө.

Алимент төлөбөгөн жарандарды сот аркылуу эркиндигинен ажыратуу тажрыйбасы Кыргызстанда 2026-жылдан тартып ишке аша баштады. Буга чейин Баткен облусунун, Манас шаарынын, Сузак районунун тургундары кесилип, сот залынан камакка алынышкан.

Ошондой эле 400-500 миң сомдон 1 миллион сомго чейинки алимент карызы бар жарандардан каражат өндүрүлгөнү маалымдалган.

Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөй турганы расмий айтылган. (КЕ)

Шерине

XS
SM
MD
LG