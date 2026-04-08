АКШ менен Иран макулдашкан ок атууну токтотуу режими сакталганы, Ормуз кысыгынан кемелер өтө баштаганы кабарланууда. Тегеран мунай менен газдын 20 пайызы ташылган каналды тынчтык сүйлөшүүлөрү жүргөн эки жумага ачууга көнгөн.
Marine Traffic мониторинг кызматынын маалыматына караганда, 8-апрелде түшкө чейин кысыктан эки кеме өттү.
“Стратегиялык маанилүү маршрутту убактылуу ачуу шарты каралган тыныгуу жарыялангандан кийин Ормуз кысыгында кыймылдын белгилери байкала баштады”, - деп айтылды мониторинг кызматынын Х социалдык тармагындагы постунда.
Каналдан грециялык жүк ташыган унаа (балкер) жана Либериянын желеги астындагы кеме өткөнү маалымдалды.
Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи соккулар токтосо Тегеран Ормуз кысыгында кемелер каттамын калыбына келтирүүгө макул экенин жарыялаган.
Министр каттам "Ирандын Куралдуу күчтөрү менен координацияда жана техникалык чектөөлөрдү эске алуу менен" ишке ашарын белгиледи.
Ормуз кысыгы АКШ менен Израил Иранга каршы чабуул баштаган 28-февралдан кийин дээрлик дароо бөгөттөлгөн.
Натыйжада мунай жана газ тарткан танкерлер өтө албай глобалдык энергетикалык кризис жаралган жана кара майдын баасы кескин өсүп кеткен.
Ислам жумурияты бул маанилүү маршрутту көзөмөлгө алууну каалаганын жашырбайт. Айрым эксперттер Тегеран ары-бери каттаган кемелерден акы алууну, экономикалык пайда табууну көздөгөнүн айтышат.
