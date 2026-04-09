Израил Ливанга 10 мүнөттө 100 жолу сокку урду

Ливандын бийлиги Израилдин 8-апрелдеги жапырт бомбалоосунан бери дегенде 254 киши өлгөнүн, бир миңден ашууну жарадар болгонун маалымдады. Израилдик армия 10 мүнөттүн ичинде «Хезболла» согушкер уюмунун 100дөн ашуун командалык пунктуна сокку урганын билдирген. БУУ “жүздөгөн жайкын тургун, арасында балдар каза тапкан жана жабыркаган” жапырт чабуулду айыптап, анын чоо-жайын иликтөөгө чакырды. Иран АКШ менен атышпоо макулдашуусуна Ливан дагы камтылганын, соккулар анын шарттарын одоно бузганын билдирди. Ал эм Израил Ливандагы операцияны токтотуу жөнүндө сөз болбогонун, Тегерандын колдоосуна таянган уюмга каршы операцияны улантарын айтууда.
