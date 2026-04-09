Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Апрель, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 19:56
Коопсуздук

Израил Ливанга 10 мүнөттө 100 жолу сокку урду

Embed
No media source currently available

0:00 0:03:37 0:00
Түз линк

Ливандын бийлиги Израилдин 8-апрелдеги жапырт бомбалоосунан бери дегенде 254 киши өлгөнүн, бир миңден ашууну жарадар болгонун маалымдады. Израилдик армия 10 мүнөттүн ичинде «Хезболла» согушкер уюмунун 100дөн ашуун командалык пунктуна сокку урганын билдирген. БУУ “жүздөгөн жайкын тургун, арасында балдар каза тапкан жана жабыркаган” жапырт чабуулду айыптап, анын чоо-жайын иликтөөгө чакырды. Иран АКШ менен атышпоо макулдашуусуна Ливан дагы камтылганын, соккулар анын шарттарын одоно бузганын билдирди. Ал эм Израил Ливандагы операцияны токтотуу жөнүндө сөз болбогонун, Тегерандын колдоосуна таянган уюмга каршы операцияны улантарын айтууда.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG