11-апрелдин аба ырайы: Айрым аймактарда жаан жаайт

11-апрелде түнкүсүн Ысык-Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт.
Күндүз Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык-Көл акваториясында 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3…8, күндүз 18…23
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2…7, күндүз 17…22
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 7…12, күндүз 19…24
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 2…7, күндүз 13…18
Нарын облусунда түнкүсүн 0…5, күндүз 13…18
Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан-чачын жаабайт, кечкисин өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5…7°, күндүз 21…23° болот.
Шерине