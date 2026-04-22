Бишкекте чет элдик жаранды өлтүрүүгө шектүүлөр кармалды

Бишкекте чет өлкөлүк жаранды өлтүрүүгө шектелип төрт киши кармалды. Алар Аламүдүн районундагы Арчалы айылында, сөөгү талаага көмүлгөн адамдын өлүмүнө шек саналууда.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы (ШИИБ) маалымдагандай, 20-апрелде саат 19:30 чамасында Аламүдүн районуна караштуу Арчалы айылынын капчыгайынан чет өлкөлүк Ж.Ч. аттуу жарандын зомбулук издери калган сөөгү табылган. Аталган факт боюнча Бишкек милициясынын тергөө кызматы Кылмыш-жаза кодексинин 122-беренеси ("Адам өлтүрүү") менен иш козгогон.
Бул кылмышка шектүү катары Р.Ж., Ф.Ж., О.Ч. жана А.Т. аттуу жарандар (бири аял) кармалган.
22-апрель күнү кармалгандар сот чечими менен эки айга камалышты жана №1 тергөө абагына киргизилди.
Учурда кылмыш иши боюнча зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда.
Милиция маркум кайсы өлкөнүн жараны экенин ачыктаган жок. (ZKo)
