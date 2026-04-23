Аба ырайы: жаан жаайт

24-апрелде түнкүсүн Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым желеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз Чүй, Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал-Абад облусунун айрым желеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт.
Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8…13, күндүз 19…24;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7…12, күндүз 18…23;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9…14, күндүз 21…26;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 2…7, күндүз 14…19;
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 13…18.
Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10…12°, күндүз 20…22° жылуу болот.
