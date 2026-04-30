Одессада Орусиянын чабуулунан жабыркагандар саны 20га жетти

Украинанын Одесса аймагында 30-апрелге караган түнү орусиялык дрондордун чабуулунан кеминде 20 адам жабыркады, алар 17ден 70 жашка чейинки курактагы жергиликтүү тургундар. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын төрагасы Олег Кипер маалымдады.
Жараат алгандардын арасында 17 жаштагы улан бар экенин шаардын аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак Telegram баракчасына билдирген.
Анын айтымында, катуу чабуул шаардагы турак жай имараттарына жана жарандык инфраструктурага багытталды. Көп кабаттуу турак жайлар зыян тартты, айрым жерлерди өрт чалды.
Дрондордун бири бала бакчага тийип, өрт чон аянтка жайылганы, олуттуу зыян келтиргени маалымдалды. Соода борбору, мейманкана, административдик имараттар, кампалар да жабыркаганы, унаа жайларда ондогон автобустар жана жеңил машиналар талкаланганы да айтылды.
Лысак жараат алгандардын экөө оор абалда реанимацияда жатканын жазды.
Украинанын аскердик мекемеси билдиргендей, өткөн түнү Орусия украин жергесин баллистикалык «Искандер-М» ракетасы жана 206 согуштук дрон менен аткылады.
