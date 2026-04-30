Орусияда Кыргызстандын үч жараны өрттөн каза болду

Тышкы иштер министрлиги (ТИМ) Подмосковье аймагында өрттөн каза болгон Кыргызстандын үч жараны тууралуу комментарий берди.
Расмий маалыматка ылайык, өрттөн каза болгондор 20 (Ж.У.М.), 30 (З.У.А.) жана 48 (З.У.А.) жаштагы кыргыз жарандары болгон. Алар Орусияда эмгек миграциясында жүргөн.
Орусиянын Тергөө комитетинин Москва облусу боюнча башкы тергөө башкармалыгы бул окуяда кылмыштын курамы жок экенин, маркумдар көмүр кычкыл газына ууланып каза болгонун билдирген. Бул факты боюнча Орусиянын Кылмыш-жаза кодексинин “Кокусунан өлүмгө алып келүү” беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги каза болгондордун сөөгүн мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүүдө. (BTo)
