ЧУКУЛ КАБАР!
4-Май, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 16:07
Чаткал–Ала-Бука жолуна таш түшүп, каттам жабылды

Окуя болгон жер.
4-майга караган түнү Чаткал–Ала-Бука жолунда таш түшүп, каттам убактылуу жабылды. Бул тууралуу маалыматты “Азаттыкка” Чаткалдын акими Алтынбек Сенирбаев ырастап, тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирди.

Таш түнкү саат 3:30 чамасында түшкөн жана суу тосулуп, жолду бузуп кеткен.

Жергиликтүү тургундар “Азаттыкка” жөнөткөн тасмада жол толугу менен жабылганын, техника иштеп жатканын көрүүгө болот.

Соңку күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам жер-жерлерде сел жүрүүдө. 2-майда Баткен районунун Ак-Татыр жана Самаркандек айыл аймактарында 50 турак жайдын короолорун сел каптап, анын ичинен 10 үйдүн жертөлөсүнө суу кирген. Сел жүргөн айылдардан жалпы 149 адам эвакуацияланган.

1-майда Жалал-Абад облусунун Манас шаарында да сел жүргөн. 30-апрелде Баткен облусунун Кадамжай районунда суу каптаган кээ бир жолдор убактылуу жабылган. 29-апрелде Ош облусунун Алай районунун Гүлчө шаарында селге байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилген.

