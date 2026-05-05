Куткаруучулар жапониялык эки туристти Ала-Арча капчыгайынан алып түштү

Куткаруучулар Жапониянын эки жаранын Чүй облусундагы Ала-Арча мамлекеттик паркындагы “Таажы” чокусундагы алачыктан алып түшүштү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5-майда кабарлады.
Маалыматка караганда, туристтердин бирөө өзүн жаман сезип, 112 кызматына кайрылган.
Туристтерди куткарууга 8 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлдү. Экинчи адамдын абалы туруктуу деп бааланды. Жыйынтыгында экөө тең шаарга алып келинип, Бишкекте ооруканага жеткирилди.
"Таажы" (Корона) чокусу – Ала-Арча капчыгайындагы Ак-Сай мөңгүсүнүн чокусунда жайгашкан, бийиктиги 4860 метр.
Кыргызстанда соңку жылдары тоо жана спорт туризми - альпинизм жандана баштады. Кыргызстандын бийик тоолору дүйнөдөгү альпинизм менен машыккан спортчуларды кызыктырат. Жыл сайын жүздөгөн альпинисттер өлкөгө келип кетет. Ошол эле маалда кырсыкка кабылгандары да бар. (КЕ)
Шерине