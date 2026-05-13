Орусиянын аткылоосунан Полтавада 6,5 миңден ашуун абонент жарыксыз калды

Орусиянын армиясы 13-майга караган түнү Украинага 139 учкучсуз учак менен сокку урду, анын 111и жок кылынды. Бул тууралуу Украинанын Абадан коргонуу күчтөрү билдирди.
Полтава облустук аскердик администрациясынын башчысы Виталий Дякивнич электр станцияларына сокку урулганын айтты. Анын айтымында, соккулардын кесепетинен 6,5 миңден ашуун абонент, 548 ишкана жарыксыз калды.
Одессада өнөр жай инфраструктурасына чабуул коюлуп, кампалар жана чарбалык курулуштарга зыян келтирилди.
Орус армиясы түндө Харьков шаарынын Холодногорск районунда инфраструктура объектилерин бутага алды. Ал жакта өрт чыкканын шаардын мэри Игорь Терехов кабарлады.
Сумы облусундагы Глухов шаарындагы соккунун кесепетинен гараж кооперативинин аймагында өрт тутанды.
Орусиянын Украинага "атайын аскердик операция" деп атаган негизсиз кол салуусуна 2026-жылдын 22-февралында туура төрт жылдын жүзү болду. Ошондон бери орус аскерлери Украинага күн сайын сокку уруп жатат. Бул мезгил аралыгында Украинада миңдеген киши бейажал өлүм тапты, миңдегени майып, качкын болуп, үй-жайсыз калды.
Москванын согушуна жооп иретинде Украина Орусиянын армиясынын каржы булагы деп эсептелген мунай заводдорун жана башка объектилерин маал-маалы менен бутага алып келет.
Шерине