ЧУКУЛ КАБАР!
19-Май, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 19:48
Хантавирустун вакцинасы качан табылат?

Саякат кемесинде жайылган хантавирустан үч киши көз жумду, дагы бир нечеси ооруну жуктуруп алды. Британиядагы Бата университетинин химия боюнча профессору, EnsiliTech компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Асел Сартбаева хантавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеп жатат.

Круиз кемесинде жайылган хантавирус ушу тапта дйүнөлүк прессада талкууланган маселелердин бири болуп келатат. Вирустан 3 кишинин көз жумганы ырасталды. Дагы бир нече киши аны жуктурганы, көптөгөнү шектелип жатканы кабарланууда. Инфекциянын булагы аныктала элек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму хантавиурстун жайлыуу коркунучу төмөн деп айтууда.Бул жөнүндө Британиядагы Бата университетинин химия боюнча профессору, Энсиликон компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекичиси Асель Сартбаева менен маектешебиз. Профессор ошондой эле хантавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеп жаткан окумуштуулардын эл аралык команданын мүчөсү.

