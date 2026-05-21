Орусияда бийлик согушка студент кыздарды да тартууга аракет кылууда. Бул тууралуу "Гроза" басылмасы студенттердин бирине таянуу менен билдирди.
Басылманын маалыматына караганда, Красноярск радиоэлектроника жана маалыматтык технологиялар коллежинин студент кыздары үчүн жабык жолугушуу өткөрүлдү. Анда аскердик формачан эркек киши жана администрациянын өкүлү болгон эки аял кыздарды учкучсуз учуучу аппараттар аскерлерине кошулууга үгүттөштү.
Студент кыздардын биринин айтымында, жолугушууда учкучсуз аппараттардын оператору болуш үчүн кандай талаптар коюлары тууралуу айтып беришти. Бул үчүн кыздардын жаш курагы 18ден 34кө чейин, өзү мурда соттолбогон жана балдары жок болушу шарт экени айтылды.
Басылма белгилегендей, ушуну менен коллеждин студент кыздарын согуштук дрон аскерлерине кошулууга үгүттөгөн сегизинчи жолугушуу тууралуу кабарланды. Буга чейин ушундай эле жолугушуулар Сибир мамлекеттик индустриалдык университетинде, Санкт-Петербургдагы Маалыматтык технологиялар, механика жана оптика улуттук изилдөө университетинде, Аскердик механикалык институтта, Самара жана Ярославл мамлекеттик университеттеринде, Сибир федералдык университетинде, Красноярск тармактык технологиялар жана ишкердик коллежинде уюштурулган.
