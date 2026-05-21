Орусияда дрон тийген мунай заводу өрттөнүп жатат, эки адам каза болгону айтылды

Орусиянын Самара аймагында дрон чабуулунан 21-майда кеминде эки адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу облус губернатору Вячеслав Федорищев билдирди. Анын айтымында, сокку Сызран аймагына урулду, натыйжада дагы бир нече адам жараат алды.
Федорищев Сызранда кайсы объектилерге чабуул жасалганын тактаган жок.
Украиналык Exilenova+ жана Supernova+ мониторинг каналдары Сызран мунайды кайра иштетүүчү заводу күйүп жатканын жазууда. Бул завод "Роснефть" компаниясынын Самара мунай иштетүүчү заводдор тобуна кирет. Баштапкы кайра иштетүүнүн долбоордук кубаттуулугу жылына 8,5 миллион тоннаны түзөт. Завод бензин жана дизел майын, кеме отунун, суюлтулган газ жана битум чыгарат.
Украин армиясы буга чейин бул ишканага бир нече жолу чабуул жасаган.
Ростов облусунун башчысы Юрий Слюсар аймактын беш районунун үстүнөн "отузга жакын учкучсуз учуучу аппарат жок кылынганын" билдирди. Шолохов районундагы Вешенский токой чарбасында дрондун "сыныктары түшкөндөн" кийин эки жерде өрт тутанды.
Орусия коңшусу Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачып, анын аймагын күн сайын дрон жана ракета менен аткылап келатканына бешинчи жыл болуп баратат. Соңку жылдары Орусиянын өзүнүн аймагы да бутага көп алынууда. Украина Орусиядагы чабуулдарга адатта комментарий бербейт, болгону, Москванын согуш машинасын токтотуу үчүн анын мунай жана аскердик продукция чыгаруучу ишканаларын жарактан чыгаруу керек деп эсептей турганын айтып калат. (RK)
