Акунбеков Ысык-Көл акыркы 10 жылда жарым метрге чейин тайыздаганын айтты

Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков акыркы 10 жылдын ичинде Ысык-Көлдө суунун деңгээли 47 см чейин түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 21-майда журналисттерге айтып, маселени чечүү үчүн долбоорлор даярдалып жатканын айтты.
“Ысык-Көлдүн тегерегинде тамчылатып сугаруу системасын киргизиш керек. Ошондо Ысык-Көлгө куюп жаткан 60тан ашык дарыянын суусу көлгө толук кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан, автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз”, – деди ал.
Ысык-Көл – дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири. Жердеги эң терең көлдөрдүн тизмесинде - жетинчи орунда. Деңиз деңгээлинен 1608 метр бийиктикте турат. Көлдүн аянты 6124 чарчы чакырым. Узундугу 182, туурасы 60 чакырым.
Ысык-Көлгө бир жылда алты миллиард куб/метр суу куят. Анын 2 млрд метр кубу жамгыр аркылуу, 2 млрд жер астынан, калганы өзөн суулардан топтолот.
Ысык-Көлгө Барскоон, Жууку, Чоң-Кызыл-Суу, Жети-Өгүз, Каракол, Ак-Суу, Түргөн, Түп жана Чоң Ак-Суу куят. Мурун көлгө 118ге чейин чоң жана майда суу келип кошулса, акыркы он жылда алардын саны 30га чейин кыскарган.
Соңку байкоо боюнча Ысык-Көл жарым метрге тайыздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган. Жаз-жай айларында көлгө куйган өзөн-сайлар кургап калууда. (BTo)
