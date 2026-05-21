21-Май, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 12:21
Акунбеков Ысык-Көл акыркы 10 жылда жарым метрге чейин тайыздаганын айтты

Ысык-Көлдүн тескей жээги. 27-январь, 2026-жыл.
Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков акыркы 10 жылдын ичинде Ысык-Көлдө суунун деңгээли 47 см чейин түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 21-майда журналисттерге айтып, маселени чечүү үчүн долбоорлор даярдалып жатканын айтты.

“Ысык-Көлдүн тегерегинде тамчылатып сугаруу системасын киргизиш керек. Ошондо Ысык-Көлгө куюп жаткан 60тан ашык дарыянын суусу көлгө толук кирет. Андан тышкары эс алуу жайларынан, автоунаа жуучу жайлардан чыккан сууну кайра иштете турган долбоор иштеп жатабыз”, – деди ал.


Ысык-Көл – дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири. Жердеги эң терең көлдөрдүн тизмесинде - жетинчи орунда. Деңиз деңгээлинен 1608 метр бийиктикте турат. Көлдүн аянты 6124 чарчы чакырым. Узундугу 182, туурасы 60 чакырым.

Ысык-Көлгө бир жылда алты миллиард куб/метр суу куят. Анын 2 млрд метр кубу жамгыр аркылуу, 2 млрд жер астынан, калганы өзөн суулардан топтолот.

Ысык-Көлгө Барскоон, Жууку, Чоң-Кызыл-Суу, Жети-Өгүз, Каракол, Ак-Суу, Түргөн, Түп жана Чоң Ак-Суу куят. Мурун көлгө 118ге чейин чоң жана майда суу келип кошулса, акыркы он жылда алардын саны 30га чейин кыскарган.

Соңку байкоо боюнча Ысык-Көл жарым метрге тайыздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган. Жаз-жай айларында көлгө куйган өзөн-сайлар кургап калууда. (BTo)

