Маркум Чубак Жалиловго “КРнын баатыры” наамы берилди

Кыргызстандын мурдагы муфтийи, диниятчы Чубак Жалиловго “Ак шумкар” өзгөчө белгисин тапшыруу менен “Кыргыз Республикасынын эл баатыры” эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды (каза болгондон кийин).
Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда сыйлык диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө, моралдык-адеп-ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга, элдин маданий-диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салымы үчүн берилгени айтылат.
Белгилүү дин аалымы, мурдагы муфтий Чубак Жалилов 45 жашында 2020-жылдын июль айында коронавирустан каза болгон.
Ал 1975-жылы 21-январда Ош облусуна караштуу (азыркы Жалал-Абад облусундагы) Базар-Коргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй-бүлөсүндө туулган.
1996-жылы Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Андан кийин үч жыл Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берген.
Чубак Жалилов 2010-2012-жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жетектеген. Анын диний сабактары социалдык тармактарда кенен тарап, радио, телекөрсөтүүлөрдө да элдин суроолоруна жооп берип турчу. (BTo)
Шерине