29-майдын аба ырайы: Тоолуу аймактарда жаан жаайт

29-майда түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4–9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
- Чүй өрөөнүндө: түнкүсүн 11…16°, күндүз 27…32°
- Талас өрөөнүндө: түнкүсүн 9…14°, күндүз 23…28°
- Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында: түнкүсүн 11…16°, күндүз 28…33°
- Ысык-Көл облусунда: түнкүсүн 5…10°, күндүз 20…25°
- Нарын облусунда: түнкүсүн 5…10°, күндүз 20…25°
Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4–9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12…14°, күндүз 29…31°.
Дагы караңыз
Шерине