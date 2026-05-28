Депутат Найман суу сактагычына бир жумада эки бала чөгүп каза болгонун айтты

Ноокат районундагы Найман суу сактагычына бир жумада эки бала чөгүп каза болгонун Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков 28-майда парламенттин отурумунда билдирди.
"Бир баланын сөөгү алигүнчө табыла элек, экинчисинин сөөгүн бүгүн таптык дейт. Жай баштала электе ким уруксат берди ал жерде сууга түшкөнгө? Эс алуучу жайларды уюштуруп иштеп атышат дейт, тор коюп балык кармап жатышат дейт. Эс алуусун уюштурган соң коопсуздугун да караш керек да", - деди депутат.
Өзгөчө кырдаалдан министрлигинин (ӨКМ) өкүлү депутатка өзүнчө жооп берерин билдирди.
Ноокат районундагы Найман суу сактагычындагы депутат айткан кырсык боюнча ӨКМ маалымат бере элек. Министрликтин басма сөз кызматы депутаттын айтканы боюнча тактоо жүрүп жатканын "Азаттыкка" билдирди.
ӨКМ маалыматында, былтыр алты айда 46 киши сууга чөккөн. Алардын тогузу Ысык-Көлдө катталган. 2023-жылы Кыргызстанда 95 адам сууга агып же чөгүп каза тапкан, анын ичинен 36сы балдар. (ZKo)
