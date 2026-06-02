ЧУКУЛ КАБАР!
2-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 18:40
Reuters: Волгограддагы мунай заводу дрон соккусунан кийин ишин токтотту

Волгограддагы Лукойлдун мунай иштетүүчү заводу. Архив сүрөт.
Украинанын дрон соккусунан кийин Орусиянын Волгоград аймагындагы "Лукойл-Волгограднефтепереработка" заводу ишин токтотконун Reuters маалымат агенттиги эки булагына таянып маалымдады.

Заводдун ишинин 40% камсыздап туруучу CDU-1 жабдуусу токтогону, андан тышкары CDU-5 жана CDU-6 жабдуулары да иштебей калганы маалымдалды.

Украин дрондору аталган мунай заводуна 29-майда сокку урган. Соккуга ошондой эле синтетикалык таар заводу да алынган, бир адам мерт кетип, экөө жаракат алганын аймактын губернатору Андрей Бочаров кабарлады.

Astra Телеграм каналы белгилегендей, 29-майдагы сокку бул мунай заводуна согуш башталгандан берки кеминде онунчу чабуул болуп калды.

Аталган завод Түштүк федералдык аймактагы эң ири мунай өндүрүүчү ишкана. 2025-жылы анда 13,7 млн тонна мунай иштетилген, бул жалпы өлкөдөгү өндүрүлгөн мунайдын 5% түзөт.

