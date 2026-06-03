“Батиримди суу каптады”. Караколдо МИК курган үйдүн сапаты суроо жаратты
Караколдо Мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөргө нөшөрлөгөн жаандан кийин суу кирип, курулуштун сапатына байланышкан суроолорду көтөрүлүүдө. Социалдык тармактарга тараган видеолордо суу подъезддер менен тепкичтерден шаркырап акканы, айрым батирлерге чейин киргени көрүнөт. Курулушка жооптуу тараптар кемчиликтерди жоюу иштери башталганын билдирди. "Азаттык" Караколго барып, тургундардын дооматтарын жана жооптуу мекемелердин жообун угуп келди.
Шерине