Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 18:54
Дүйнө

Санкт-Петербург: 59 дрон атып түшүрүлдү, мунай терминалы өрттөндү

Санкт-Петербург: 59 дрон атып түшүрүлдү, мунай терминалы өрттөндү
Embed
Санкт-Петербург: 59 дрон атып түшүрүлдү, мунай терминалы өрттөндү

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00
Түз линк

Ленинград облусунда шаршембиге караган түнү украиналык 59 дрон атып түшүрүлгөнүн губернатор Александр Дрозденко билдирди. Аймакта ири танкер порттору орун алган.

Ленинград облусунда шаршембиге караган түнү украиналык 59 дрон атып түшүрүлгөнүн губернатор Александр Дрозденко билдирди. Аймакта ири танкер порттору орун алган. Санкт-Петербург шаары эл аралык экономикалык форум башталып жаткан күнү аткылоого туш болду. Маалыматтарга караганда, ири мунай терминалы өрттөндү. Украина Орусиянын агрессиясына жооп кайтарып, армияны күйүүчү май менен камсыздаган, согуш жүргүзүүгө зарыл болгон жабдуулар чыгарылган ишканаларды бутага алып келет. Ушул эле түнү украин полициясы Херсон, Сумы облустарында турак жайлар аткыланганын билдирди.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG