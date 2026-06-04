Жаш балдарды тарткан "Юнармиянын” көздөгөнү эмне?
“Служу России” деп ант берген “юнармиячылар” учурда Кыргызстандагы Кант авиабазасында машыгышат. Ага 6-7 жаштан 18ге чейинки окуучулар кыз, эркек экенине карабай кабыл алынат. Алар курал атуу, жарадарларга жардам берүү сыяктуу согуштук көндүмдөргө үйрөтүлөт. Айрым серепчилер соңку жылдары Орусия Кыргызстанда өз идеологиясын активдүү пропагандалап жатат дешет. Ал арада Кыргызстандагы улуттук борбор, китепканалар “Жеңиш диктанты”, “Географиялык диктант” акциялары менен Орусиянын пропагандасын жайылтууга активдүү салым кошууда.
Шерине