Латвиянын премьери Орусия жана Беларус менен соода алаканы үзүүнү сунуштады

Латвия Орусия жана Беларус менен соода карым-катнашын токтотууга тийиш. Мындай ою менен Латвиянын жаңы премьери Андрис Кулбергс шаршембидеги маалымат жыйында бөлүштү. Бул тууралуу Delfi агенттиги жазды. Анын айтымында, тышкы иштер министри Байба Бражеге Еврошаркет менен координациялап, баскынчы өлкөлөр менен соода алакаларын толук үзүүнүн жолун табуу тапшырмасы берилди.
«Мындай кереги жок көз карандуулук кырдаалды начарлатып гана жатат», - деп айтты Кулбергс.
Кызматка 28-майда киришкен өкмөт башчы кеп Орусия жана Беларуска болгон экспорт жана импорт тууралуу жүргөнүн белгиледи. Ал фармацевтика тармагында гана сооданы сактап калса болорун кошумчалады.
Быйылкы жылдын үч айында Латвия Орусияга 244 миллион еврого товар жөнөткөн. Орусия Латвияга 10,5 еврого товар саткан. Бул тууралуу расмий статисткага шилтеме менен "Коммерсант" жазды.
14-майда Латвиянын буга чейинки премьери Эвика Силиня отставкага кеткен. Анын себептеринин бири дрондордун өлкөнүн аба мейкиндигин бузууга байланыштуу түзүлгөн кырдаал болгон. Кийин ал украиналык учкучсуз учак экени аныкталган.
Дрон кулаганда келтирилген зыян анча сезилерлик болбогону менен премьер окуя үчүн коргоо министрин айыптаган. Ал кирген партиянын мүчөлөрү андай сынга наарызылыгын билдирген жана коалиция ыдыраган.
Шерине