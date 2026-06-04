Индиядагы өрт: "Наргиз боорун алмаштырып, Ошко кайтмак”
Индиянын борбору Нью-Делидеги мейманканада чыккан өрттөн үч кыргызстандык каза болду. Алардын баары бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Маалыматка караганда, каза болгондордун арасында жакында боор алмаштыруу операциясын башынан өткөргөн Ош шаарынын тургуну Наргиз Кочкарова, ага донор болгон 23 жаштагы уулу жана бейтаптын апасы бар. Үй-бүлө Индияда дарылануу максатында жүргөн. Өрттөн каза болгон аялдын артында эки жашы жете элек баласы калды.
Шерине