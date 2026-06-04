Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:48
Коопсуздук

Индиядагы өрт: "Наргиз боорун алмаштырып, Ошко кайтмак”

Индиядагы өрт: "Наргиз боорун алмаштырып, Ошко кайтмак”
Embed
Индиядагы өрт: "Наргиз боорун алмаштырып, Ошко кайтмак”

No media source currently available

0:00 0:03:18 0:00
Түз линк

Индиянын борбору Нью-Делидеги мейманканада чыккан өрттөн үч кыргызстандык каза болду. Алардын баары бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Маалыматка караганда, каза болгондордун арасында жакында боор алмаштыруу операциясын башынан өткөргөн Ош шаарынын тургуну Наргиз Кочкарова, ага донор болгон 23 жаштагы уулу жана бейтаптын апасы бар. Үй-бүлө Индияда дарылануу максатында жүргөн. Өрттөн каза болгон аялдын артында эки жашы жете элек баласы калды.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG