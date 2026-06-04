Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:25

Бүгүн Азаттыкта

"75чилердин каты": Экс-депутат Өмүркулов, мурдагы элчи Жунусов сотко келди

"75чилердин каты": Экс-депутат Өмүркулов, мурдагы элчи Жунусов сотко келди
Embed
"75чилердин каты": Экс-депутат Өмүркулов, мурдагы элчи Жунусов сотко келди

No media source currently available

0:00 0:23:22 0:00
Түз линк

“75чилердин каты” боюнча сотко мурдагы элчи Ибрагим Жунусов, мурдагы депутат Иса Өмүркулов келди. Бул иште үч жашыруун күбө бар экени белгилүү болду. Бээжиндеги Тяньаньмен аянтында студенттердин демократиячыл акциялары күч менен басылганына 37 жыл болду. Ал кезде канча киши каза тапканы так айтылбай келет. Индиядагы мейманканада чыккан өрттөн үч кыргызстандык каза болду.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG