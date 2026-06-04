"75чилердин каты": Экс-депутат Өмүркулов, мурдагы элчи Жунусов сотко келди
“75чилердин каты” боюнча сотко мурдагы элчи Ибрагим Жунусов, мурдагы депутат Иса Өмүркулов келди. Бул иште үч жашыруун күбө бар экени белгилүү болду. Бээжиндеги Тяньаньмен аянтында студенттердин демократиячыл акциялары күч менен басылганына 37 жыл болду. Ал кезде канча киши каза тапканы так айтылбай келет. Индиядагы мейманканада чыккан өрттөн үч кыргызстандык каза болду.
Чыгарылыштар
-
-
Июнь 01, 2026
Израил армиясы Ливандын ичкери аймагына кирди
-
Май 29, 2026
Орусия мигранттарга көзөмөлдү дагы күчөтөт
-
Май 28, 2026
Иран менен АКШ бири-бирине чабуул койду
-
Май 26, 2026
Орусия чет элдиктерди Киевден чыгып кетүүгө чакырды
-
Май 25, 2026
Жапырт соккунун кесепети: Киевдеги кыйроолор
Шерине