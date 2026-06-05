Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:13
Коопсуздук

"Өлкө өз жаранын коргошу керек". Түркияда Эрмек Сабыржанов кармалды

"Өлкө өз жаранын коргошу керек". Түркияда Эрмек Сабыржанов кармалды
Embed
"Өлкө өз жаранын коргошу керек". Түркияда Эрмек Сабыржанов кармалды

No media source currently available

0:00 0:05:06 0:00
Түз линк

Түркияда Кыргызстандын жараны Эрмек Сабыржанов диниятчы Фетхулла Гүлендин “Хизмет” (Түркия “Фетхуллачы террордук уюм” деп жарыялаган) кыймылына байланышы бар деген шек менен кармалды. Алдын ала маалымат боюнча Түркиянын укук коргоо органдары ага ФЕТО (“Фетхуллачы террордук уюм”) уюмуна байланыштуу айып тагып жатат. Анын жакындары мындан он жыл мурун Түркияда билим алганы болбосо эч кандай мыйзам бузбаганын айтып, кыргыз өкмөтүнөн жардам сурашууда.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG