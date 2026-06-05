"Өлкө өз жаранын коргошу керек". Түркияда Эрмек Сабыржанов кармалды
Түркияда Кыргызстандын жараны Эрмек Сабыржанов диниятчы Фетхулла Гүлендин “Хизмет” (Түркия “Фетхуллачы террордук уюм” деп жарыялаган) кыймылына байланышы бар деген шек менен кармалды. Алдын ала маалымат боюнча Түркиянын укук коргоо органдары ага ФЕТО (“Фетхуллачы террордук уюм”) уюмуна байланыштуу айып тагып жатат. Анын жакындары мындан он жыл мурун Түркияда билим алганы болбосо эч кандай мыйзам бузбаганын айтып, кыргыз өкмөтүнөн жардам сурашууда.
Шерине