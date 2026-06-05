Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 17:10
Жаңылыктар

6-июндун аба ырайы: Күн күркүрөп, жаан жаайт

6-июнда түнкүсүн Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык-Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан көп жаайт.

Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан көп жаайт.

Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 15-20 метрге чейин жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15…20, күндүз 26…31

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10…15, күндүз 23…28

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13…18, күндүз 26…31

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 18…23

Нарын облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 21…26

Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18…20°, күндүз 28…30° болот.

Дагы караңыз

ТИМ Түркияда кармалган Эрмек Сабыржанов тууралуу комментарий берди

Түндүк-Түштүк кошумча жолуна түшкөн таш көчкү тазаланып жатат

"Бейтаптарга орун жетпейт". Климаттын өзгөрүшү бөйрөк ооруларын көбөйттү

Путин НАТО аймагына кол салуу тууралуу билдирүүлөрдү акылсыздык деп атады

"Мемориал", "ОВД-Инфо" жана "Револьт-центр" Орусияда террорист-экстремисттер тизмесине кирди

Нарында райондук милиция башчысы ыдык көрсөтүүгө шектелип жатканы кабарланды

"Наргизге уулу боор донору болуп, апасы коштоп барган". Индиядагы үч өмүр кыйылган өрт кырсыгы


Шерине

XS
SM
MD
LG