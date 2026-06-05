6-июндун аба ырайы: Күн күркүрөп, жаан жаайт

6-июнда түнкүсүн Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык-Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан көп жаайт.
Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан көп жаайт.
Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 15-20 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15…20, күндүз 26…31
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10…15, күндүз 23…28
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13…18, күндүз 26…31
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 18…23
Нарын облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 21…26
Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18…20°, күндүз 28…30° болот.
Шерине