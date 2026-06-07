Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
7-Июнь, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 11:13
Күндүн жаңылыгы

Ысык-Көлдө сел басып калган экинчи адам табыла элек

Сүрөт ӨКМ тараткан видеодон алынды. 7-июнь, 2026-жыл
Сүрөт ӨКМ тараткан видеодон алынды. 7-июнь, 2026-жыл

Ысык-Көлдө селдин айынан жер көчкү басып калган экинчи адамды издөө иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) селдин кесепетин жоюу жана издөө иштерине жалпы 185 адам, 14 инженердик техника тартылганын 7-июнда билдирди. Куткаруучулар арасында министрликтин мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин адистери, суучулдар, жарандык коргонуу жана милиция, тез жардам кызматкерлери бар.

Расмий кабарда айтылгандай, 5-июнда саат 20:00 чамасында жааган жаандын кесепетинен тоонун боору урап түшүп, сел суусуна кошулган ылай Балыкчы — Ананьево — Каракол унаа жолунун 92-чакырымын жана Мерседес Спринтер, Форд Мондео унааларын, андагы эки эркек кишини басып калган.

Издөө иштеринин натыйжасында 5-июнда саат 23:35те У.Т. аттуу 2008-жылы туулган эркектин сөөгү табылган.

Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев, президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов жеринде абалды көзөмөлгө алышууда. (КЕ)

Куржундар

Шерине

XS
SM
MD
LG