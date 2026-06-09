Өзбекстанда газ бекетиндеги алты өмүрдү кыйган жарылуунун себеби иликтенүүдө

Өзбекстандын Кашкадарыя облусунун Каршы районунда тиричилик газ баллондорун суюлтулган газ менен толтуруучу жайда болгон жарылуунун себептери иликтенип жатат. Өлкөнүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, кырсык 8-июнда болду, жарылуудан жана андан кийинки өрттөн алты адам каза тапты.
Дагы беш киши ар кандай жараат менен ооруканага жаткырылды. Кырсык тууралуу маалымат куткаруу кызматына 8-июнда саат 13:50дө келген. Окуя болгон жерге өрт өчүрүү-куткаруу бөлүмүнөн бешөө жөнөтүлгөн. Өрт саат 14:05те чектөөгө алынып, 14:55те толугу менен өчүрүлгөн.
Баштапкы маалыматка караганда, төрт автоунаа, анын ичинде газ ташуучу эки унаа, ошондой эле жер астындагы күйүүчү май сактоочу эки резервуар зыян тарткан.
Бийлик өкмөттүк комиссия түзүүнү буйруду. Комиссияны премьер-министрдин орун басары Ачилбай Раматов жетектейт. Ал жабыр тарткандарга жардам көрсөтүп, кырсыктын кесепеттерин жоюу, жарылуунун себептерин аныктоо жана мындай окуяларды болтурбоо чараларды даярдоо менен алектенет.
Шерине