Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 10:21
Жаңылыктар

2027-жылдан тартып башталгыч класстын окуучуларынын тамагына 40 сомдон бөлүнүп баштайт

Башталгыч класстын окуучулары түшкү тамак ичип жаткан учуру. Бишкек. Иллюстрациялык сүрөт. Архив.
Башталгыч класстын окуучулары түшкү тамак ичип жаткан учуру. Бишкек. Иллюстрациялык сүрөт. Архив.

2027-жылдын 1-январынан баштап мамлекеттик мектептердеги башталгыч класстын окуучуларынын бир күндүк тамагына бөлүнгөн каражат 40 сомго жогорулатылат. Тиешелүү чечимди президент Садыр Жапаров кабыл алганын “Ынтымак ордо” кабарлады.

Ушул тапта жалпы билим берүү уюмдарынын 1-4-класстарынын окуучуларынын тамактануусу бюджеттен бир окуучуга күнүнө 14 сом бөлүнөт.

“Каржылоо ченемин 40 сомго чейин жогорулатуу эт жана балык тамактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча-жемиштердин ассортиментин кеңейтүүгө, тамак-аштын ар түрдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле белок, май жана углеводдор боюнча тамактануунун тең салмактуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет”, - деп айтылат маалыматта.

“Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү мектептерде окуучулардын тамак-ашын уюштуруу жөнүндө” жобо 2006-жылы кабыл алынган.

Башта мамлекеттик мектептердеги башталгыч класстын окуучуларынын тамагына бюджеттен күнүнө 7 сомдон, бийик тоолуу аймактардагы мектеп окуучуларына 10 сомдон бөлүнүп турган. (BTo)

Дагы караңыз

Украинага каршы согушка катышкандарды Евробиримдикке киргизбөө сунушталды

Минералогиялык музейди ордунан чыгаруу талабы боюнча маселе парламентте көтөрүлдү

Депутат Кожокулова Эсеп палатасы аныктаган мыйзам бузуулар боюнча ишти сынга алды

Еврошаркет Кыргызстандын авиация тармагын жылына эки жолу текшерет

Таалайбек Ибраев энергетика министри кызматынан алынды

Субакожоева Виртуалдык активдер агенттигинин жетекчисинин орун басары болуп дайындалды

Ирина Карамушкинага ырайым берилбегенин адвокаты билдирди

Шерине

XS
SM
MD
LG