Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
10-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 15:42
Жаңылыктар

Таалайбек Ибраев энергетика министри кызматынан алынды

Таалайбек Ибраев.
Таалайбек Ибраев.

Таалайбек Ибраев энергетика министри кызматынан бошотулуп, анын ордуна Алтынбек Рысбеков министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды.

Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун 10-июнда “Ынтымак ордо” билдирди.

Таалайбек Ибраев азыркы бийликтин тушунда министрлик кызматта узак убакыт иштеген чиновниктердин бири болуп калды. Ал энергетика министри болуп 2022-жылдын октябрь айында келген.

Ал эми министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Алтынбек Рысбеков 48 жашта. Ал буга чейин энергетика министринин орун басары болуп иштеп келаткан. Ага чейин “Улуттук электр тармактары” ишканасынын директору болгон. (BTo)

Дагы караңыз

Субакожоева Виртуалдык активдер агенттигинин жетекчисинин орун басары болуп дайындалды

Ирина Карамушкинага ырайым берилбегенин адвокаты билдирди

Москвадагы жарылган автоунаадан Орусиянын Коргоо министрлигинин бөлүм башчысы мерт болду

Улуттук банк шылуундардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти

Бишкекте 1-июлдан тартып түнкү автобустар каттамга чыгат

Мурдагы милиция кызматкери Абдисатар уулу абакта кыйноого кабылганын айтты

УКМК эл аралык террордук уюмдардын 31 мүчөсү кармалганын билдирди

Шерине

XS
SM
MD
LG