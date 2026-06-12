Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
12-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:45

Биз жана дүйнө

Тема: Европа мигранттарды Борбор Азияга жөнөтөбү?

Тема: Европа мигранттарды Борбор Азияга жөнөтөбү?
Embed
Тема: Европа мигранттарды Борбор Азияга жөнөтөбү?

No media source currently available

0:00 0:11:33 0:00
Түз линк

Евробиримдик ондогон жылдардан берки эң катаал миграция мыйзамын кабыл алганы турат. Жаңы эрежелер башпаанек суранычы четке кагылган адамдарды үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүүгө жол ачат. Айрым маалымат каражаттары мындай өлкөлөрдүн арасында Казакстан менен Өзбекстан дагы бар экенин жазышты. Расмий Астана менен Ташкент бул маалыматты четке какты. Эмне үчүн Борбор Азия бул талкуунун борборуна айланып калды?

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG