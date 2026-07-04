Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Июль, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 16:49
Саясат

Дүйнөнү каптаган аптап Кыргызстанды да кыйнайбы?

Дүйнөнү каптаган аптап Кыргызстанды да кыйнайбы?
Embed
Дүйнөнү каптаган аптап Кыргызстанды да кыйнайбы?

No media source currently available

0:00 0:13:38 0:00
Түз линк

Быйыл Борбор Азияда жаан-чачын мурдагыдан көп жаашы ыктымал. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун адистери муну Тынч океанда кайрадан күчөп жаткан Эль-Ниньо кубулушу менен түшүндүрөт. Акыркы апталарда дүйнөнүн бир катар аймактарында аба ырайы кескин өзгөрдү. Европаны адаттан тыш аптап каптаса, башка аймактарда нөшөрлөгөн жаан-чачын менен суу ташкындары болууда. Эль-Ниньо деген эмне? Ал кантип глобалдык климатка таасир этет? Кыргызстан жаңы шарттарга канчалык даяр?

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG